Orhangazi-İznik Karayolu'nda Trafik Kazası: Kamyonet Köprü Demirlerine Saplandı

Orhangazi-İznik karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet köprü demirlerine saplandı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi- İznik Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet köprü demirlerine saplandı. Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu eski Mezbahane köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı. Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü Kadir K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
