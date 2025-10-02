Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında sabaha karşı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı odalarda çıkan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 05.30 sıralarında Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın camlarından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binanın kapısını kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede 3 ayrı odada yangın çıktığı belirlendi. Ekipler alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurum binasında ciddi boyutta maddi hasar oluştu. - BURSA