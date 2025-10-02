Haberler

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında sabaha karşı çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında sabaha karşı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı odalarda çıkan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 05.30 sıralarında Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın camlarından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binanın kapısını kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede 3 ayrı odada yangın çıktığı belirlendi. Ekipler alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurum binasında ciddi boyutta maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.