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Orhangazi'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi, 1 Nolu sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin Karaman (68) 16 VP 713 plakalı traktörü ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip araçtan yere düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Hüseyin Karaman ağır yaralanırken, kontrolden çıkan traktör ise cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RCM 59 plakalı bir minibüs ve 41 AFY 786 plakalı bir otomobile çarparak durabildi. Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı haldeki Hüseyin Karaman'ı Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Karaman, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yakınları acı haberi alınca hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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