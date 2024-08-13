Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında göl yolu üzerindeki bir işyerinden çıkan hafif ticari araç, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen hafif ticari araca çarparak metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah 07.45 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 77 ACA 531 plakalı motosikleti ile Orhangazi'den Göl İstikametine doğru gitmekte olan Oğuzhan Soylu (25) idaresindeki motosiklet, göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu (55) idaresindeki 16 ARS 964 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Metrelerce sürüklendi

Kazada motosiklet yol kenarına savrulurken motosiklet sürücüsü Oğuzhan Soylu metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı haldeki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Orhangazi trafik bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama Mehmet Esen kimdir? Mehmet Esen kaç yaşında, nereli? Mehmet Esen'in hayatı ve kariyeri... Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak? Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü? Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki! 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 13 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? 2024 son dakika gelişmesi... AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte! Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title