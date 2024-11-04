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Orhangazi'de Trafik Kazası: İki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Orhangazi'de Trafik Kazası: İki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yayaların kullandığı trafik lambalarından karşıya geçmeye çalışan bir motosiklete başka bir motosiklet çarptı. Kazada her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi geçişişinde meydana gelen trafik kazasında yayaların kullandığı trafik lambalarından karşıya geçmeye çalışan bir motosiklete ana yolda seyir halinde olan bir başka motosiklet çarptı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yayaların kullandığı trafik lambalarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ana yol üzerinde bulunan ve yayaların kullandığı trafik ışıklarından karşıya geçmek isteyen B.K. (51) idaresindeki 77 AAK 361 plakalı motosiklete bu esnada ana yol üzerinde Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan B.A.(20) idaresindeki 34 FKU 267 plakalı bir başka motosiklet çarptı.

Her iki motosiklet de savruldu

Kaza sonrasında her iki motosiklette savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevkedildi. ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralı sürücüler ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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