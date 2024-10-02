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Orhangazi'de Tahta Barakada Yangın

Orhangazi'de Tahta Barakada Yangın
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tahta barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tahta barakada çıkan yangın korkuttu. Küle dönen barakayı itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Yangın gece saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fındıklı yolu üzerindeki Kale içinde bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen barakayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, baraka içindeki eşyalarla birlikte küle döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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