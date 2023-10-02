Orhangazi'de su dolu varilde 4 ölü kedi bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, su dolu varilde 4 ölü kedi bulundu. Kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine, polis inceleme başlattı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, su dolu varilde 4 ölü kedi bulundu. Kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine, polis inceleme başlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Çevredekiler, parkın yanındaki su dolu varil içerisinde 4 kedi ölüsü gördü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede incelemelerde bulunup görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, kedilerin öldürülüp varile atıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa