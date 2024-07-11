Orhangazi'de Muhtar Kamyoncularla Kavga Etti

Orhangazi'de dün gece yarısı Gedelek Muhtarı Orhan Çakar, mahallede yok kavgası sonrasında kamyoncularla kavga etti. Yanındaki arkadaşları ile birlikte kavgaya karışan muhtar Orhan Çakar, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mahkemeye çıkarılan muhtar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Gedelek Mahallesinde meydana geldi. Yol verme tartışması ile kamyoncularla tartışan muhtar ve yanındaki arkadaşları ile kamyoncular kavga etti. Kavga sonrasında kamyoncuların kamyonlarında büyük çapta hasar meydana gelirken, muhtar Orhan Çakar ise hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Çakar, tedavisinin ardından savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Kamyoncuların itirazı sonrası tutuklandı

Daha sonra olayda yer alan kamyoncuların itirazı ve maddi hasarlarının çok yüksek olduğu gerekçesi ile Gedelek Muhtarı Orhan Çakar yeniden gözaltına alındı. Muhtar Çakar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA