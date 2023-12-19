Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet kavşaktan geçiş yapmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosikletteki biri bayan 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru giden İsa Y. (30) idaresindeki 34 FL 1415 plakalı motosiklet, Göl Kavşağı'nda Ali T'nin (64) kullandığı 16 AKE 132 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü İsa Y. ile nişanlısı olduğu belirtilen Sevilay S. (28) yola savrularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Orhangazi Yalova Bursa Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title