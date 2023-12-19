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Orhangazi'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

19 Aralık 2023 08:57 Güncelleme: 08:59 Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet kavşaktan geçiş yapmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosikletteki biri bayan 2 kişi yaralandı.