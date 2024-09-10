Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan yan yola dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı yönde giden motosiklet çarptı. Kaza sonucunda motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan yan yola dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı yönde giden motosiklet çarptı. Savrulan motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.C.A. (26) idaresindeki 34 HRP 649 plakalı otomobil, göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken bir fabrikaya ait otoparka dönüş yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan B.E. (18) idaresindeki 16 BLP 046 plakalı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarparak savruldu. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklette bulunan sürücü B.E. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan H.K. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, göl yolunda son günlerde artan kazalar sebebiyle yol için farklı önlemler alınmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, kasten öldürme suçuna iştirak gerekçesiyle tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sağlık Bakanlığı uzman doktor kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eczacı kurası ne zaman, şartları ne 2024? Valorant ne zaman düzelir? SON DAKİKA Valorant çöktü mü? Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Chukwuemeka nasıl yazılır? BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zalewski kimdir? Zalewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zalewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zalewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor?
title