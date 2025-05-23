Orhangazi'de Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, yaz aylarının gelmesi ile birlikte motosiklet denetimlerini artırıyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde yaptıkları denetimlerde 10 bin 350 motosikleti denetlerken, bu denetimler esnasında 3 bin 27 motosiklete 9 milyon 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırıyor. Özellikle kasksız motosiklet kullanımına taviz verilmeyen denetimlerde bugüne kadar çok sayıda motosiklet denetlenirken, 10 milyona yakın da cezai işlem uygulandı.

10 bin 350 motosiklet denetlendi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, kazaları azaltmak, ekipmansız motosiklet kullanımının önüne geçmek için 1 Ocak 2025 ile 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 5 aylık dönemde 10 bin 350 adet motosiklete yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler esnasında 3 bin 27 motosiklet ve sürücüsüne ise toplamda 9 milyon 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

265 motosiklet trafikten men edildi

Denetimler esnasında ekipler 265 motosikleti ise çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edip otoparka çektirdi.

Denetimler yoğunlaşıyor

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesi ve trafikteki motosiklet sayılarının da artması nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırıyor. Ekipler yaz dönemi boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecek. - BURSA