Orhangazi'de koyun otlatma kavgası: Bir kişi silahla yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde koyun otlatma meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. İlçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet D. ile koyunlarını vatandaşların arazisinde otlattığı öne sürülen sürü sahibi Uğur D. (29) arasında dün tartışma yaşandı. Mahalle kahvehanesinde bugün yeniden karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D. tarafından tabancayla ateş edildiği ileri sürülen Uğur D. yaralandı. Bacaklarına iki mermi isabet eden Uğur D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet D. ise olayın ardından tabancasıyla jandarmaya teslim oldu.