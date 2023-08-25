Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda bir şahıs yola uzanarak tehlikeye meydan okudu. Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs, trafikte aksama meydana getirdi.

Orhangazi'de ilginç anlar: Yüzlerce aracın geçtiği caddeye uzanıp tehlikeye böyle meydan okudu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda bir şahıs trafiğin yoğun olduğu ana yolun ortasına yattı. Sürücüler korna çalarak vatandaşı uyarsa da o rahatını hiç bozmadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda canını tehlikeye atarcasına yere yatan ve kimliği belirlenemeyen şahıs vatandaşların ve sürücülerin uyarılarını dikkate almayıp bir süre daha yolda uzandı. Bir süre yolun ortasında yatan vatandaşı ezmemek için sürücüler şerit değiştirirken, trafikte aksama meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şahıs uzandığı yerden bir süre sonra kalkarak kayıplara karıştı. İlginç anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.