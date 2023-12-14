Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan otomobilin, park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan otomobilin, park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim K. (80) idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden yokuş aşağı indiği esnada bir anda aracın frenleri boşaldı.

Park halindeki araca çarpıp sürüklendi

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte park halindeki otomobili sürükleyen araç, yaklaşık 40 metre ileride durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile eşi Zekiye K. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk

müdahaleleri araç içinde yapılan yaşlı çift, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Orhangazi Bursa Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! AVRUPA LİGİ MAÇLARI! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 15 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'nin resmi dili nedir? Şili nerede, hangi kıtada? Şili para birimi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title