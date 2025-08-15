Orhangazi'de Amcasının Oğlu Tarafından Tüfekle Vurulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan 75 yaşındaki Seyfi Baylar hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak A.B. gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Baylar (75), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin (52) göl kenarındaki bağ evine gitti. Çıkan tartışmada A.B., tüfekle traktör üzerindeki Seyfi Baylar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Baylar hayatını kaybederken, A.B. olaydan kısa süre sonra Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Konutlarda yeni dönem: Yasak 8 yıl sonra sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.