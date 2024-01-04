Orhangazi'de Altın Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı

Orhangazi ilçesinde birçok kişiye altın satıp kar vaadiyle emanetinde tuttuğu ve bu sabahtan itibaren haber alınamadığı için kaçtığı iddia edilen kuyumcu Ahmet Ö. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olağanüstü çalışması sonrası 4 saat içerisinde yakalandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'de eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. Birçok kişiyi yüzlerce milyon dolandırdığı iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kuyumcu 4 saat içerisinde yakalandı.

Ortadan kayboldu

Orhangazi ilçesinde deden beri kuyumculuk yapan 44 yaşındaki Ahmet Ö.'den bu sabah itibariyle haber alınamadı. Bazı vatandaşlar, kuyumcu dükkanını da açmayan Ahmet Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özel ekip kuruldu

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nden görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

4 saat içinde yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yürütülen soruşturmada ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında Türkiye'de en kısa sürede baş şüphelisi bulunan soruşturmalardan birisine imza atıldı. Ahmet Ö. ve 3 kişi polis tarafından yakalanarak Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - BURSA