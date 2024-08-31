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Orhangazi'de 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 kişi tutuklandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri, ilçe genelinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 kişiyi titiz bir çalışma sonrasında tespit ederek gözaltına aldı. Çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri, ilçe genelinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 kişiyi titiz bir çalışma sonrasında tespit ederek gözaltına aldı. Çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen bir motosiklet hırsızlığına karıştığını tespit ettiği Y.K. (25) ile F.U. (23) tespit edildi. Zanlılardan Y.K. Orhangazi'de, F.U. ise Yalova'da gözaltına alındı. Arapzade Mahallesi'nde ise bir bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen H.G. (38) ve E.K. (32) polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma sonrasında gözaltına alınırken, yine Camikebir Mahallesi'ndeki bir maketten hırsızlık yapan Y.B. (42) ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandılar

3 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talebi ile mahkemeye sevk edildi. 5 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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