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Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 42 personel, 5 arazöz ve 5 su tankeri ile müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, 14.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangına 42 personelle beraber 5 arazöz, 5 su tankeri ile müdahale edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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