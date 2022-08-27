Örgütün finans yapılanmasında mütevelli sorumlusu, evin çatısında yakalandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik 25 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Gaybubet' operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda gaybubet evlerinde altın ve gümüş ile birlikte döviz ele geçirilirken, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'unun kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak başlattığı çalışmalarda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Güvenli ev' olarak tabir edilen 'Gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şahısların 9'unun kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şahısların yurtdışına çıkma arayışı içerisinde oldukları, belirli aralıklarla adres değiştirerek tedbir uyguladıkları belirlendi. Şüphelilerin açık diye tabir edilen başkalarının üzerine hatlar kullandıkları tespit edildi.

Örgütün finans yapılanmasında mütevelli sorumlusu olan şahıs evin çatısında yakalandı

Düzenlenen operasyonda evin çatısında yakalanan M.C. isimli şahsın, geçmişte örgütün finans yapılanmasında mütevelli sorumlusu olarak önemli görevler aldığı belirlendi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan F.İ. isimli şahsın ise Balıkesir, Kahramanmaraş ve İstanbul'da emniyet mahrem yapılanması içerisinde polis memurlarından sorumlu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanların 'BYLOCK' kullanıcısı olduğu tespit edildi

Gözaltına alınan şahıslardan, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensupları tarafından kullanılan "BYLOCK" isimli şifreli mesajlaşma programı kullanıcısı oldukları tespit edildi. Geçmiş dönemlerde örgüt lideri Fetullah Gülen' in talimatıyla örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya'da hesap açtıran veya bakiyelerini artıran, Kaynak Holding bünyesinde yer alan şirketlerde çalışanlar ile 'Mahrem Hizmetlerde Sorumlu', 'BTM (Bölge Talebe Mesulü)', 'BBTM ( Büyük Bölge Talebe Mesulü)', 'Örgüt Mütevellisi', 'Örgüte Müzahir Dershanelerde Öğretmen', 'Örgüte Müzahir Basın Kuruluşunda Gazeteci' olarak faaliyet gösteren şahısların da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, örgütle iltisaklı oldukları için mesleklerinden İhraç edilen profesör doktor, binbaşı, yüzbaşı, komiser, polis memuru, yazılım destek uzmanı ve öğretmenlerinden olduğu öğrenildi.

Gaybubet evlerinde çok sayıda altın ve döviz ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde 'Gaybubet' evlerinde arama yapan polis ekipleri 79 bin 830 TL, 7 bin 460 Amerikan Doları, 5 bin 45 Euro ile birlikte 171 Gram Altın, 10 adet Cumhuriyet Altını, 4 adet külçe gümüş, 22 adet çeyrek altın, 3 adet yarım altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL