Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun il merkezinde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan R.Ş., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan R.Ş.'nin 6 yıl 10 ay hapis cezasına istinaden Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. R.Ş., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa