Örgüt propagandasından araması bulunan müzisyen İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Haberler

Terör örgütü sempatizanı olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan müzisyen Zelal Gökçe, Türkiye'ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı terör örgütü propagandası yapmak (PKK,KCK,YPG,YDG-H) suçundan arama kaydı bulunan müzisyen Zelal Gökçe, bugün saat 00.12 sıralarında İskoçya'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrolüne gelen Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Gökçe, burada ifadesinin alınmasının ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa