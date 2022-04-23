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Örgüt mensupları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Örgüt mensupları yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) suçundan yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Şırnak ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.A. Şırnak'ta, M.A. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların işlemleri devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü, Cumhuriyet, Şırnak, 3. Sayfa, Haberler

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