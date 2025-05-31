Organize Suç Örgütüne Operasyon: 13 Şüpheli Tutuklandı

Organize Suç Örgütüne Operasyon: 13 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir organize suç örgütüne yönelik 13 kişi tutuklandı. Yürütülen teknik takip sonrası yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silah ticareti ve kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti suçlarından Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde ara yakalamalar yapılırken, Kütahya ve İstanbul'da 9 ikamet 1 araçta yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirldi.13 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt liderliğini B. T. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmada KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalarda, Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde ara yakalamalar yapıldı. Kütahya ve İstanbul illerinde 9 ikamet 1 araçta yapılan aramalarda, 21 bin 557 adet sentetik ecza hap, 7 bin 930 adet ecstasy hap, 199,54 gram mmda, 9 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet namlu, 1 adet namlu üst kapağı, 40 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T (27), R.K (36), İ.E (35), Y. C. Z (22), S.K. (30), S.D (32), S. T. (42), M.E. (53), Y. E. (22), R. A.(27), H.Ş. (37), Y.G. İ.(25) ve C. E.(27) isimli 13 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Papara'ya yönelik 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

Papara'ya 'yasa dışı bahis' soruşturması! 11 şüpheli tutuklandı
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.