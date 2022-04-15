Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor - Haberler

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Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda, 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.

KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında; 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek 563 çek-senet ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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