Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangın
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangınambalaj fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangın
MANİSA Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt-ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, öğle saatlerinde Manisa OSB içerisinde bulunan kağıt-ambalaj fabrikasının bahçe kısmında istiflenen atık kağıt balyalarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya giren ekipler yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın - 3. Sayfa