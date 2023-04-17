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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangın

3. Sayfa Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangınambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında büyük yangın

MANİSA Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt-ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Manisa OSB içerisinde bulunan kağıt-ambalaj fabrikasının bahçe kısmında istiflenen atık kağıt balyalarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya giren ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler

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