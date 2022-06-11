Ordu'ya şehit ateşi düştü - Haberler

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Ordu'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in baba evinin Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe -Kilit Harekatında Kuzey Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu-Ünyeli İs. Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökhan Demir Ordu 3. Sayfa Haberler

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