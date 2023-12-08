Ordu ve Giresun'da 4 camiden hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ordu ve Giresun'da toplamda 4 camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bisikletiyle camiye girdiği ve çıktığı anlarla tespit edildi.

Ordu ve Giresun'da toplamda 4 camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan 2 cami, Ünye ilçesinde bulunan 1 cami ile Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan 1 camiden farklı zamanlarda hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, toplamda 4 camide meydana gelen hırsızlık olayının M.Y. (33) tarafından yapıldığını tespit etti. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel kurulan Asayiş Unsurları ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, olayların şüphelisi M.Y. 'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan M.Y.'nin, Turnasuyu Mahallesi'nde bulunan bir camiye girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bisikleti ile camiye gelen M.Y.'nin caminin kapısını açarak içeri girdiği, sonrasında camiden ayrıldığı görülüyor. - ORDU