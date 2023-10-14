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Ordu'nun Fatsa ilçesinde hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İlçenin Uzundere Mahallesi'nde iki evden hırsızlık yapıldığına yönelik ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında zanlıların E.G. ile C.D. olduğu belirlendi. Saklandıkları evde gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.