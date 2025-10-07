Haberler

Ordu Merkezli Siber Suç Operasyonunda 3 Tutuklama

Ordu'da yapılan siber suç operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli dijital malzemeler ve bir tabanca ele geçirildi.

Ordu merkezli 6 ilde yapılan siber suç operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Bilişim Sistemine Girme (TCK-243) ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK-136)' suçu kapsamında takipli operasyon düzenlendi. Ordu merkezli Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat illerinde toplam 7 adres ve 7 şüpheliye yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 5 adet USB bellek, 1 adet laptop, 2 adet bilgisayar, 1 adet tabanca ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 7 şahıstan Y.A.E. (25), A.B. (17), S.S. (17) tutuklanırken, A.D. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
