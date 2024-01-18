Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyon: 8 gözaltı

Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edilirken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçlarına yönelik yürütülen operasyonda Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 80 adet 9 milimetre fişek, 22 adet tüfek kartuşu, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden C.K., Ş.B., A.K., K.A. ve C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilirken, F.Ü., G.A. ve D.A. ise serbest bırakıldı.

Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - ORDU