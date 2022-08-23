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Ordu haberleri: Ordu'da kaçak tütün operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Ordu haberleri: Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu haberleri... Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan tütün ve mamulleri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan tütün ve mamulleri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucu Altınordu ilçesinde bulunan bir adreste yapmış oldukları aramada yaklaşık piyasa değeri 240 bin TL olan 2 adet sigara dolum makinesi, 473 bin adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 190 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 40 bin 500 adet yurt dışı menşei sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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