Ordu haberleri! Ordu'da ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs hakim karşısında 3. Sayfa Haberleri Ordu haberleri: - Ordu'da ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs hakim karşısında Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. - Ordu'da ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs hakim karşısında ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Ünye'de, 3 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T. (38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili de aranan Naci T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yaralanan kadının ailesi tepki gösterdi Naci T.'nin adliyeye çıkarılması sırasında, bıçakla yaralanan Canan Türk'ün kardeşleri ona tepki gösterdi. Emniyet ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen kız kardeşler alandan uzaklaştırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ünye Ordu 3. Sayfa Yerel Haberler

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