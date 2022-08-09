Haber : Ordu haberleri | Ordu'da aranması bulunan 31 şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberleri | Ordu'da aranması bulunan 31 şahıs yakalandı

 - Güncelleme:
Ordu haberleri | Ordu'da aranması bulunan 31 şahıs yakalandı

Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 31 şahıs yakalandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 31 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 12 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 31 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title