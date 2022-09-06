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Ordu haberleri... Ordu'da aranması bulunan 30 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu haberleri... Ordu'da aranması bulunan 30 şahıs yakalandı

Ordu 3. sayfa haberine göre Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 30 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 30 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde 18 şahıs hakkında çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde değişik suçlardan aranması olan 30 şahsı yakaladı, bu şahıslardan 18'i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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