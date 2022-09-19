Son dakika haberleri... Silahlı yaralama olayında yakalanan şüphelilerden M-16 tüfek çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 16 Eylül tarihinde meydana gelen silahlı yaralama olayında gözaltına alınan şüphelilerden M-16 tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde 16 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga sonucu vurulan iki kişi yaralandı. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi Gürcistan'a kaçarken yakaladı, bir şüpheli ise Altınordu ilçesinde yakalandı.

Devam eden çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahıslara yer ve silah temin eden şahıslara yönelik Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararları neticesinde 5 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltında bulunan toplam 8 şüpheli, sabah saatlerinde Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda ise aralarında M-16 tüfek, 5 tabanca, bıçak ve mühimmat ele geçirildi.

(Selim Kuşcu /İHA)