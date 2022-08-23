Ordu haberi... Ordu'da uyuşturucuya geçit yok 3. Sayfa Haberleri Ordu 3. sayfa haberi: Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 farklı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, toplamda 6 şüpheliden 2 gram eroin, 3 kök kenevir, 131 gram esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlattı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

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