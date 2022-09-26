Ordu haberi | Ordu'da trafiği ihlal edenlere af yok 3. Sayfa Haberleri Ordu haberleri... Ordu'da son bir hafta içerisinde 79 araç trafikten men edilirken, 34 sürücünün belgesine el konuldu. Ordu'da son bir hafta içerisinde 79 araç trafikten men edilirken, 34 sürücünün belgesine el konuldu. Son bir hafta içerisinde il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 34 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 27 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 178 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 665 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 29 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 29 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 48 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 79 araç trafikten men edilirken 34 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

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