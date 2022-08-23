Ordu haberi: Ordu'da aranması bulunan 27 şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Ordu haberine göre Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 27 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı. Ordu'da, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 27 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplamda 17 şahıs hakkında farklı suçlardan cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 27 yakalandı, 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ordu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ordu haberi: Ordu'da aranması bulunan 27 şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.