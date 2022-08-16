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Ordu haberi... Kırım'da Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

Ordu haberi... Kırım'da Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

Ordu habere göre Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da geçtiğimiz günlerde Rus askeri hava üssünde yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda da patlama yaşandı. Kırım'a bağlı Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye Köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaparak olayı doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Askeri birliklerin geçici depolama alanı olarak belirlenmiş tesiste yangın çıkmıştır" denilirken, kimsenin zarar görmediği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Siviller uzaklaştırıldı

Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve askeri tesisteki olay sırasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını aktardı. Aksyonov ayrıca, Rus ordusu tarafından patlamanın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekildiğini ve sivillerin alandan uzaklaştırıldığını söyledi.

Podolyak, Rusya'yı eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Danışmanı Mikhail Podolyak da patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Rusya'yı eleştirdi. Rus ordusunun, Kırım'ın her noktasında kurduğu askeri alanların Kırım için büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Podolyak, "Size hatırlatıyoruz. Kırım, turizm alanıdır. Patlayan depolar, işgalciler ve hırsızlar yüksek ölüm riski oluşturur" dedi. - KIRIM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya Kırım 3. Sayfa Haberler

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