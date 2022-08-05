Ordu haber! Ordu sahilinde Rus yapımı 'hava ştandrosu' imha edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vuran hava güdümlü Rus yapımı ştandro bulundu. Cisim, ekipler tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölevi Mahallesinde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin sahil kısmında tanımlanamayan bir cisim bulan vatandaşlar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan ilk araştırmalar sonucunda cismin patlayıcı özelliği olmayan Rus yapımı "hava ştandrosu" olduğu anlaşıldı. İstanbul'da bulunan mayın benzeri cisme benzeyen "hava ştandrosu" bölgede kısa süreli paniğe sebep oldu

Emniyet sıkı güvenlik önlemi aldı

Yapılan incelemeler sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rus yapımı "hava ştandrosu" olduğu tespit edilen cismin çevresinde ve sahil kısmında bulunan vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi emniyet şeridiyle ablukaya altı. Çok sayıda ekibin görev yaptığı alanda vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak önlem alındı.

Bomba imha uzmanı ekipleri müdahale etti

Yapılan araştırmalar sonrası bölgede tedbirlerini alan emniyet güçleri, konuyu Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirerek bomba imha ekibi istedi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler alanda inceleme yaptı. Uzun süren çalışmalar neticesinde Rus yapımı "hava ştandrosu" olduğu tespit edilen cismin fünye ile patlatılarak imha edileceği kararlaştırıldı.

Rus yapımı hava şandrosu olduğu anlaşıldı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi uzmanlarının yaptığı ilk incelemede cismin Rus menşeili deniz altı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan patlayıcı özelliği olmayan hava ştandrosu olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Bölge ablukaya alındı

Rus yapımı "hava ştandrosu" olduğu tespit edilen cismin imha edilmesi sırasında emniyet güçleri basın mensuplarını ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak olası bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı. Cisim bomba imha ekiplerinin kontrollü patlaması sonucu imha edildi.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - ORDU