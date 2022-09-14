Ordu haber! Ordu'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Ordu gelişmesine göre Ordu'nun Gölköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Kuşluvan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami G. ile Erdal D. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada İlhami G., yanında bulunan tabanca ile Erdal D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Erdal D., sağlık ekipleri tarafından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölköy Ordu 3. Sayfa Haberler

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