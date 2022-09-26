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Ordu haber! Ordu'da haberleşme kablosu çalan bir kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu haber! Ordu'da haberleşme kablosu çalan bir kişi tutuklandı

Ordu haberi... Ordu'da telekomüninkasyon şirketine ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ordu'da telekomüninkasyon şirketine ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Altınordu ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde telekomünikasyon şirketine ait 500 metre ve Ulubey ilçesi Doğulu Mahallesi'nde ise 500 metre haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi.

Olayların aydınlatılmasına yönelik 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen M.T (30) isimli şahıs olayda kullandığı araç ile birlikte Gölköy ilçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Ordu Efirli Kapalı Cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler

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