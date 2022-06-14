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Ordu'daki trafik kazaları şehir kameralarında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'daki trafik kazaları şehir kameralarında

Ordu'da, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Ordu'da, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Ordu'da, farklı tarihlerde şehir merkezinde meydana gelen bazı trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent güvenlik sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Sabit ve hareketli kent güvenlik sistemi kameralarının, farklı tarihlerde kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından kazaların meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu bazı kazalarda ölüm ve yaralanma yaşanmadı.

Mayıs ayı içerisinde kameralara yansıyan bazı trafik kazalarının ilk görüntüsünde bir minibüs sürücüsünün kendi şeridinden çıkarak karşı şeride doğru aracını kaydırması, bu esnada da karşı şeritten gelen otomobille çarpışması yer alıyor. İkinci görüntüde ise trafik ışıklandırmasının olmadığı bir kavşakta kamyonet ile cipin çarpışmasının yer aldığı görünüyor.

Kaydedilen görüntüler ise trafikte sürücülerin daha çok dikkatli olmaları ve trafik kurallarına daha fazla özen göstermelerinin önemine gözler önüne seriyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

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