Ordu'daki Taş Ocağı Göçüğünde Çalışmalara Ara Verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve dün gece saatlerinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı taş ocağı göçüğünde kamyon şoförünü arama çalışmalarına ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında dün yapılan rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. Bölgede 20 iş makinesi ve 200 personel ile başlatılan çalışmaların ardından yaklaşık 5 saat sonra iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine dün gece ulaşıldı. Kilci'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından dün gece itibarıyla çalışmalara ara verildi.

"Çalışmalar oldukça riskli, akşamki çalışmalar hayati riskler göze alınarak yapılmış"

Bugün saat 09.00 itibarıyla kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) için iş makinelerinin yardımıyla arama ve kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Ordu Valisi Muammer Erol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün göçük olayı olduğu andan itibaren yapılan çalışmaları hepimiz izledik. Akşam operatör arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam etti. Sonrasında bir durum değerlendirmesi yaptık ve görüldü ki çalışma oldukça riskli. Şu anda gördüğümüz tablo da gösteriyor ki, dün akşam yapılan çalışma ciddi ve hayati riskler göze alınarak yapılmış. Olayın sıcaklığı içinde bu riskleri çok fazla düşünemedik çünkü vatandaşımıza canlı ulaşma ihtimalimiz vardı. Maalesef operatörümüzün cansız bedenine ulaştık" dedi.

"Termal kameralar herhangi bir canlı tespit edemedi"

Vali Erol, "Termal kameralarla yapılan taramalarda herhangi bir canlı tespit edilmedi. Bu nedenle riski sürdürmek başka can kayıplarına neden olabilirdi. Bu yüzden çalışmaları akşam durdurduk ve sabah itibarıyla yeniden başlattık. Bugün yaptığımız değerlendirmede riskin hala çok büyük olduğunu görüyoruz. Ancak kamyon ve şoförü enkazın altında. Bu yüzden erişmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız arazide yaptıkları tespitlerle en az riskli noktadan nasıl ulaşım sağlanabileceğini değerlendiriyorlar. Şu anda çalışmalar yeniden başladı. İnşallah en kısa sürede kamyona ve şoförüne ulaşacağız. Şoförün büyük ihtimalle kamyonun içerisinde olduğunu düşünüyoruz, bu da ulaşımı kolaylaştırabilir. Dün geceden beri çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmalara tehlikeler nedeniyle ara verildi

Alandaki çalışmalara saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi. - ORDU