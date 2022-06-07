Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobil, Serap O.'nun kullandığı 52 SA 160 plakalı otomobil ve Dinçer G. yönetimindeki 34 DSU 623 plakalı kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle araçlar savrulurken, kamyonette yolcu olarak bulunan Ömür G., Arif G. ile 4 yaşındaki A.E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 12 acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan maddi hasar oluşan araçlar ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Altınordu Ordu Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title