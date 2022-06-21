Ordu'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nergiz K. idaresindeki 52 AB 199 plakalı hafif ticari araç, ilk olarak kavşaktan dönmek isteyen Mustafa U. yönetimindeki 52 AG 448 otomobile, ardından ise Seyfi Ç.'nin kullandığı 01 HE 851 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan Şahin İ. ile 01 HE 851 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Seda Ç. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları alarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa