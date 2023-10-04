Ordu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu
Ordu'da yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'da, yolcu otobüsünde valizinde 2 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yolculardan A.K'nin valizinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa