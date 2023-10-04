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Ordu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu

Ordu'da yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.