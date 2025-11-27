Haberler

Ordu'da Yaya Geçidine Dikkatsiz Geçiş: 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Ordu'da Yaya Geçidine Dikkatsiz Geçiş: 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye C.D. yönetimindeki 34 PAA 825 plakalı otomobil, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçmeye çalışan A.I. (86) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.