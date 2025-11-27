Ordu'da Yaya Geçidine Dikkatsiz Geçiş: 86 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye C.D. yönetimindeki 34 PAA 825 plakalı otomobil, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçmeye çalışan A.I. (86) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU