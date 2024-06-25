Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 30 bin 594 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son 2 haftada 30 bin 594 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son 2 haftada Ordu genelinde 107 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 184 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 91 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 85 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 91 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 341 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 367 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 168 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, bin 194 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 311 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 30 bin 594 araç kontrol edildi, 6 bin 220 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 91 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU