Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 216 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 2 bin 604 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 216 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 216 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 68 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 133 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 866 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 104 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 50 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 216 araç kontrol edildi, 2 bin 604 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 59 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU